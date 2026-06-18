L'AQUILA, 18 GIU - È tornata sul Gran Sasso per cercare ancora una volta tracce del fratello scomparso. Diana Brozek, sorella gemella di Karol, l'escursionista polacco disperso a Campo Imperatore dal 19 novembre scorso e mai ritrovato, è arrivata nuovamente in Abruzzo per compiere nuove ricognizioni nelle aree già battute. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un messaggio pubblicato sui social. Con lei c'è anche Pirat, uno dei cani dell'escursionista, diventato uno dei simboli della vicenda dopo essere stato ritrovato vivo il 12 dicembre nei pressi della seggiovia Le Fontari, a oltre venti giorni dalla scomparsa del proprietario. Nel post Diana Brożek spiega di voler raggiungere la Valle dell'Inferno per verificare le condizioni della zona e proseguire le ricerche. La donna non ha mai smesso di seguire il caso del fratello, mantenendo viva l'attenzione sulla sua scomparsa anche dopo la conclusione delle operazioni ufficiali. Karol Brozek era sparito il 19 novembre 2025, dopo essere uscito dal camper parcheggiato a Campo Imperatore insieme ai suoi cani. Le ricerche avevano impegnato per settimane soccorritori, forze dell'ordine e volontari senza portare al ritrovamento dell'uomo. Il recupero di Pirat, avvenuto nelle settimane successive, aveva alimentato nuove speranze nella famiglia, ma da allora la vicenda non ha registrato aggiornamenti significativi.
Scomparso sul Gran Sasso, la sorella torna dalla Polonia sulle sue tracce
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