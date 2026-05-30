Scivola e cade in un torrente, morto un pescatore di 78 anni

VERBANIA, 30 MAG - Il corpo senza vita di uomo è stato ritrovato nelle acque del rio Deseno, un piccolo corso d'acqua, affluente del torrente Bogna, nei pressi del confine tra i comuni di Domodossola e Crevoladossola, nel Verbano-Cusio-Ossola. La vittima è un pescatore di 78 anni residente a Crevoladossola. L'uomo era uscito nel pomeriggio di ieri. In serata, non vedendolo rientrare, i familiari hanno dato l'allarme. Il corpo è stato individuato nella notte ma, trovandosi in area particolarmente impervia, il recupero è avvenuto questa mattina tramite verricello con un elicottero della guardia di finanza proveniente da Varese. Dalle prime informazioni l'uomo pare essere scivolato, su un pendio ripido e poco segnato, al rientro dalla battuta di pesca, facendo un volo di alcune decine di metri. Con sé aveva l'attrezzatura e la canna da pesca. La salma è stata consegnata ai familiari. Sul posto sono intervenuti i militari del soccorso alpino della guardia di finanza di Domodossola e i vigili del fuoco.