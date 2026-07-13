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Sciolto il nodo Consob, Guido Stazi sarà nominato presidente

ROMA, 13 LUG - Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazi. Lo confermano qualificate fonti di governo. La sua nomina dovrebbe avere il via libera nel Consiglio dei ministri in programma domani. Stazi, economista, è segretario generale dell'Antitrust ed è stato dal 2013 al 2017 segretario generale della Consob.

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