Sciolto il consiglio comunale di Torre Annunziata, nominato un commissario

NAPOLI, 26 MAG - Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle dimissioni del sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, divenute oggi efficaci ed irrevocabili, ha avviato la procedura di scioglimento del consiglio comunale. Allo stesso tempo ha sospeso il consiglio e nominato commissario prefettizio Gianfranco Tomao, prefetto in quiescenza, incaricandolo della provvisoria gestione dell'Ente. Ieri il sindaco dimissionario aveva confermato la decisione assunta lo scorso 5 maggio, a seguito delle parole del procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, che nel corso della cerimonia di avvio degli interventi di demolizione del Palazzo Fienga, ex roccaforte del clan Gionta, aveva attaccato pubblicamente l'amministrazione, parlando di opacità della macchina comunale.