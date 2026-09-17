NEW YORK, 17 SET - Gli scienziati americani ritengono che una recente scoperta avvenuta in North Dakota rappresenti la prima sequenza di impronte nota lasciata da un T-rex adulto risalente a 66,5 milioni di anni fa. I ricercatori hanno portato alla luce la serie nel 2025, all'interno della Formazione Hell Creek nel sud-ovest dello stato Usa, e hanno pubblicato i risultati il 9 settembre sul Journal of Vertebrate Paleontology. Almeno quattro calchi della tipica impronta tridattile, lunga quasi un metro, si estendono per oltre 7 metri sul terreno roccioso. Come riportano i media Usa, malgrado in passato singole impronte fossero già state attribuite a esemplari adulti di T-rex, i ricercatori affermano che questa sia la prima sequenza di un esemplare di tyrannosaurus rex mai scoperta. "È la prima volta che gli scienziati descrivono una sequenza di impronte, o pista, probabilmente lasciata dal più famoso dei dinosauri", si legge nel comunicato. Il team è tornato sul sito quest'estate e ha fatto un'altra scoperta sorprendente: una quinta impronta. "Non ho dubbi che, continuando a scavare nella collina, ne troveremmo altre", ha detto Tyler Lyson, curatore capo di paleontologia dei vertebrati presso il Denver Museum of Nature & Science e coautore dello studio. "Ripulendo queste impronte, potremmo riuscire a farci un'idea più precisa di quale fosse l'aspetto reale del piede di un T-rex", ha aggiunto.
Scienziati scoprono in North Dakota impronte di T-rex di 66 milioni di anni fa
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