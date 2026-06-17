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Schlein, sono gli italiani a essere irritati con Salvini

ROMA, 17 GIU - "Leggo che Salvini fa filtrare la sua irritazione per l'ennesima giornata d'inferno per chi viaggia in Italia. Ma è ora che capisca che sono gli italiani ad essere irritati con un ministro che anziché fare il suo mestiere pensa solo a litigare con Meloni per cambiare ministero e sostituire Piantedosi. Un ministro che si occupa di tutto fuorché prendersi le sue responsabilità di fronte agli italiani che viaggiano ogni giorno con ore di ritardo e molti disagi". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

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