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Schlein, scellerato baratto fra riforma dell'autonomia e legge elettorale

ROMA, 21 LUG - "Pensate che non sia chiaro il baratto fra la riforma dell'autonomia e legge elettorale fortemente voluta da Meloni. Può l'unità e l'uguaglianza essere resa merce di scambio per i vostri patti di potere? No, non si può. E' uno scellerato patto, che crea cittadini e cittadine di serie A e di serie B". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera sull'Autonomia.

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