Schlein (Pd), servono un tetto europeo al prezzo del gas e un piano industriale comune

ROMA, 29 MAG - "Chiediamo a livello europeo di fare le battaglie giuste per proseguire con gli investimenti comuni, per dare vita a un vero piano industriale europeo e chiedere, nell'emergenza dovuta a questa guerra illegale voluta da Trump e Netanyahu in Iran, un tetto europeo al prezzo del gas". Lo ha detto la segretaria del Pd Ely Schlein a margine di "Energia per l'Italia" , a Civitavecchia, promosso dal Forum Industria del Pd, coordinato dall'ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali del partito, Andrea Orlando. Il Pd sta facendo "un percorso di proposta sulla politica industriale che portiamo avanti da tempo con Andrea Orlando, che si arricchisce del contributo delle parti sociali, degli esperti, delle imprese, dei lavoratori. Proviamo a fare una proposta concreta perché il costo dell'energia è la prima preoccupazione delle imprese e delle famiglie in Italia. Vuol dire far perdere potere d'acquisto alle famiglie, vuol dire pagare di più quando vai al supermercato a fare la spesa, vuol dire per le nostre imprese perdere competitività rispetto alle altre aziende francesi, tedesche, spagnole".