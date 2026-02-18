Giornale di Brescia
Schlein, gravi insulti Musk a Sanchez

AA

ROMA, 18 FEB - "Ancora oggi, e non è la prima volta, Elon Musk sulla sua piattaforma social insulta violentemente Pedro Sanchez e chiede sia arrestato. Un comportamento inaccettabile che dimostra tutta la pericolosa arroganza di chi, forte della sua ricchezza e della sua influenza tecnologica, si permette di insultare e rendere bersaglio di odio il capo di un governo straniero democraticamente eletto. A Pedro Sanchez va la nostra solidarietà. Speriamo che la solidarietà arrivi anche dalla presidente Meloni, a un suo collega europeo." Così la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.

Argomenti
ROMA

