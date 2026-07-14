ROMA, 14 LUG - "E' il momento di tornare a casa e di dare al paese un governo in grado di risolvere i problemi degli italiani. Prendete atto del fallimento e andate a casa". Così nell'Aula della Camera la leader del Pd Elly Schlein. "E' stato un voto contro l'arroganza" di "una leader donna che per difendere il suo potere era pronta a schiacciare quello delle altre donne", conclude.
Schlein, governo ha fallito, andate a casa
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