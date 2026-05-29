Schlein, da Russia inaccettabile violazione, comunità internazionale intervenga

ROMA, 29 MAG - "Solidarietà e vicinanza alla Romania, dove è caduto un drone russo su un edificio residenziale facendo due feriti. Esprimiamo la più ferma condanna per lo sconfinamento in territorio europeo e l'inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo da parte della Russia, che fa seguito all'intollerabile recrudescenza degli attacchi in Ucraina. La comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation, per un immediato cessate il fuoco e aumenti la pressione sulla Russia per porre fine al conflitto, con la ripresa di negoziati verso una pace giusta e sicura per gli ucraini, cui tutti devono concorrere". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.