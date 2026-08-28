MANTOVA, 28 AGO - "Il governo è spaccato a metà, con Salvini che mi dà ragione sugli extraprofitti e Tajani che dice che quella è una parolaccia. Davanti a questo, davanti a un esecutivo spaccato su come aiutare gli italiani, noi non possiamo perderci in sfumature sulle primarie. Credo che in queste settimane abbiamo perso tempo in dibattiti inutili e dannosi. Preferiamo occuparci dei bisogni sulle persone". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo alla Festa dell'Unità di Rivalta sul Mincio, nel Mantovano.
Schlein, con il governo spaccato dibattito su primarie inutile e dannoso
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