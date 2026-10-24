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Schlein agli alleati, 'troveremo un punto di incontro'

CAGLIARI, 24 OTT - "Siamo forze politiche diverse e per questo è così importante il lavoro sull'unità che abbiamo fatto in questi anni. Sono certa che continueremo a parlare di più e ad ascoltare di più proprio per trovare sempre un punto di incontro, una sintesi, un punto di accordo". Non si sbilancia Elly Schlein sulle fibrillazioni per la scelta del candidato del campo largo. La segreteria Pd è a Cagliari per la chiusura della Festa dell'Unità: "Questo è quello che dobbiamo fare perché tutti sentiamo la responsabilità di dare le risposte alle persone che aspettano su tutti i temi, sul lavoro dignitoso, sui salari che sono tra i più bassi d'Europa'.

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