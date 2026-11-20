ROMA, 20 NOV - "Non so se attingeremo al voucher anziani ma stiamo cercando di incrementare il fondo per la sanità, anche se ancora non sappiamo come". Così il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine del convegno "Osservatorio sull'equità di genere della leadership in sanità" in corso al ministero.
Schillaci, 'aumenteremo fondo sanità, potremmo attingere a voucher anziani'
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