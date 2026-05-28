Schiacciato da una lastra di marmo in Versilia, 50enne in codice rosso

PIETRASANTA (LUCCA), 28 MAG - Incidente sul lavoro questa mattina a Pietrasanta (Lucca), in Versilia, dove una lastra di marmo è caduta addosso a un uomo di 50 anni che ha riportato un politrauma da schiacciamento. Rimasto comunque sempre lucido e cosciente, l'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale di Cisanello di Pisa. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 nella ditta "Pesetti Aldo" in via Aurelia Nord, nella zona di zona Ponterosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, polizia, e i tecnici della Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) dell'Asl.