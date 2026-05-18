Schermidori assolti dall'accusa di violenza sessuale a un'atleta

SIENA, 18 MAG - "Assolti perchè il fatto non sussiste". Questa la sentenza del gup di Siena Andrea Grandinetti in merito ai due giovani schermidori italiani andati a processo in rito abbreviato con l'accusa di 'violenza sessuale di gruppo' ai danni di una schermitrice di origine uzbeka. La vicenda sarebbe avvenuta durante un raduno internazionale a Chianciano Terme (Siena), tra il 4 e 5 agosto 2023. La giovane era presente in aula ed è scoppiata in lacrime al momento della lettura della sentenza. La procura aveva chiesto una condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere.