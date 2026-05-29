Sceneggiatore dei Simpsons si candida nel 2028 alla Casa Bianca, 'sono un profeta'

NEW YORK, 29 MAG - Dan Greaney, lo sceneggiatore quattro volte premio Emmy che scrisse l'episodio dei Simpson 'Bart to the Future' in cui, con ben 16 anni di anticipo, pronosticava la presidenza di Donald Trump, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2028. In un video pubblicato su Instagram, Greaney si presenta vestito da mago e, dopo essersi definito "un profeta autoproclamato", elenca quelli che a suo avviso sono i principali problemi della politica americana: "Trump, Vance, i miliardari, i professionisti della politica e i codardi di entrambi i partiti hanno voltato le spalle agli Stati Uniti. Per loro ci sono denaro, potere e sicurezza. Per voi no". Lo sceneggiatore prosegue poi con toni satirici fingendo di non avere le qualifiche per candidarsi fino al colpo di scena finale: "In America il governo dovrebbe lavorare per tutti. Democrazia per tutti, responsabilità per tutti, prosperità per tutti. Dobbiamo ripristinare tutto questo. Mi piacerebbe dare una mano, ma non sono un avvocato. Sono un profeta autoproclamato... che ha frequentato la facoltà di legge, si è laureato, ha superato l'esame di abilitazione... Aspettate un momento! Sono un avvocato!". A quel punto Greaney abbandona il travestimento da mago e si presenta in giacca e cravatta come un candidato alla Casa Bianca che corre da "repubblicano progressista" nella tradizione di Abraham Lincoln e Teddy Roosevelt: "Al diavolo, posso fare il politico. Mi candido alla presidenza. La mia piattaforma è semplice: un'America per tutti. Mettiamoci al lavoro".