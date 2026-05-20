'Scegliamo di avere un futuro', in un piccolo comune Bonus nuovi nati da 1.000 euro

POTENZA, 20 MAG - "Un paese che accoglie bambini è un paese che sceglie di avere un futuro. Qui crediamo nelle famiglie, nella vita e nelle nuove generazioni. Perché ogni bambino nato o adottato è una speranza in più per tutta la nostra comunità". Così Tania Gioia, sindaca di Paterno, comune di circa tremila abitanti in provincia di Potenza, annuncia che per il per il terzo anno consecutivo l'amministrazione ha dato il via libera al "Bonus nuovi nati e minori adottati". In un comunicato è spiegato che è stato pubblicato l'Avviso, "destinato ai nuclei familiari, anche monogenitoriali, residenti nel Comune di Paterno, che prevede l'erogazione di un contributo economico una tantum pari a mille euro per ogni figlio nato o minore adottato nel corso dell'anno 2026, indipendentemente dal valore della Certificazione Isee". L'iniziativa "che trova copertura finanziaria in un'apposita scheda della programmazione dei fondi Ripov Servizi del Po (Programma operativo) Val d'Agri, approvata dall'esecutivo comunale, rappresenta una misura di sostegno economico pensata per accompagnare le famiglie in una fase importante della loro vita, contribuendo ad alleggerire le spese legate alla nascita o all'adozione di un figlio e promuovendo, allo stesso tempo, politiche attive a favore della natalità e della permanenza delle giovani famiglie sul territorio comunale". Per la sindaca, "confermare per il terzo anno consecutivo il Bonus nascite significa dare continuità a una scelta politica chiara e concreta. Vogliamo essere vicini alle famiglie non solo con parole, ma con azioni tangibili che testimoniano l'attenzione dell'Amministrazione verso chi decide di costruire il proprio futuro a Paterno. Investire nelle nuove generazioni significa investire nel futuro della nostra comunità. Questa misura - conclude Gioia - nasce dalla volontà di incentivare la natalità, sostenere i nuclei familiari e favorire il radicamento della popolazione sul territorio comunale. In un momento storico in cui molti piccoli comuni affrontano il tema dello spopolamento, riteniamo fondamentale mettere in campo strumenti capaci di rafforzare il senso di comunità e offrire un sostegno concreto ai cittadini".