Sassi contro bus a Taranto, paura nella sera di Halloween

TARANTO, 01 NOV - Serata di Halloween con momenti di paura a Taranto, dove due autobus di Kyma Mobilità sono stati colpiti da sassi nel quartiere Paolo VI. I vetri andati in frantumi hanno seminato il panico tra autisti e passeggeri, fortunatamente senza feriti. Il sindacato aziendale Sinai parla di "ennesima notte di violenza e vandalismo contro i mezzi pubblici", ricordando di aver chiesto nei giorni scorsi misure preventive e controlli straordinari per evitare nuovi episodi. "Ignoti teppisti hanno colpito con il lancio di pietre, mettendo in serio pericolo l'incolumità di autisti e cittadini", denuncia il Sinai, precisando che l'azienda aveva chiesto al Prefetto il rientro anticipato dei mezzi, richiesta respinta. "È inaccettabile - sottolinea il sindacato - che chi lavora per garantire un servizio essenziale debba subire aggressioni o rischiare la vita". Il Sinai sollecita un piano di sicurezza concreto e controlli mirati, "prima che si verifichi un'altra tragedia".

Argomenti
TARANTO

