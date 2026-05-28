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Sanzioni Usa all'agenzia iraniana creata per gestire il transito a Hormuz

NEW YORK, 27 MAG - Gli Stati Uniti stringono la morsa sull'Iran e impongono sanzioni nei confronti della Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo Stretto di Hormuz. "Il Tesoro mantiene la massima pressione sull'Iran", ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent.

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