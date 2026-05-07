Sanchez conferisce l' Ordine al Merito Civile a Francesca Albanese

MADRID, 07 MAG - Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha insignito la relatrice speciale dell'Onu sulle violazioni dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, con l'Ordine al Merito Civile, per "il suo esteso lavoro nel documentare e denunciare le violazioni del diritto internazionale a Gaza". In una cerimonia alla Moncloa, entrambi "hanno concordato sull'importanza di difendere l'applicazione imparziale del Diritto Internazionale e l'indipendenza delle istituzioni multilaterali", spiegano fonti governative in una nota. Allo stesso tempo, Sanchez e Albanese hanno affrontato la situazione in Palestina e la necessità della cessazione immediata della violenza e della costruzione di una pace giusta e duratura con dignità e umanità. Ieri il premier aveva inviato una lettera alla Commissione europea chiedendo l'attivazione dello Statuto di blocco, per rendere inefficaci le sanzioni Usa in Europa contro Albanese e giudici e procuratori della Corte Penale Internazionale.