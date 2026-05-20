Sanchez, 'chiederemo all'Ue di sanzionare Ben Gvir'

(Vedi il servizio delle 21.01) MADRID, 20 MAG - Il premier spagnolo Pedro Sanchez chiederà all'Ue di sanzionare il ministro israeliano Itamar Ben Gvir dopo il video in cui deride i membri della Flotilla, tra cui 45 spagnoli. "A settembre ho annunciato il divieto di ingresso sul territorio nazionale di questo membro del governo israeliano. Ora proporremo a Bruxelles di elevare queste sanzioni su scala europea in maniera urgente", ha annunciato Sanchez su X definendo "inaccettabili" le immagini del video diffuso dal ministro. "Non tollereremo che nessuno maltratti i nostri cittadini", ha aggiunto.