ROMA, 06 SET - "Complimenti all'amica Alice Weidel e a tutta AfD per il trionfo in Sassonia-Anhalt! Un successo clamoroso, che evidenzia la forte richiesta di cambiamento, sicurezza e lavoro. Alla faccia di chi, a sinistra, alimentava paure e scenari catastrofici". Lo scrive su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando i dati elettoriali nel Land tedesco. "Paura? Terrore? Pericolo? No, si chiama Democrazia. Un'altra Europa è possibile", evidenzia.
Salvini, 'trionfo clamoroso dell'AfD, un'altra Europa è possibile'
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