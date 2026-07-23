ROMA, 23 LUG - Sul 'bando tipo', ovvero lo schema di gara nazionale del Mit per regolare le concessioni balneari si accorciano i tempi: "Vorrei uscire entro la fine del mese", afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini intervenendo a un convegno del Sib sulla balneazione in sicurezza. "Ci siamo visti pochi giorni fa perché stiamo definenendo gli ultimi ritocchi; vorrei uscire entro fine del mese", spiega. Certo "avere stabilimenti balneari organizzati è un valore aggiunto in merito alla sicurezza. Raccolgo la proposta - aggiunge - di dare piu incentivi per la professione di assistente bagnante sia in tema dissuasorio in merito a chi trasgredisce le indicazioni dei cartelli e del buonsenso sia in termini di premialità per eventuali concorsi pubblici vista anche la formazione degli assistenti bagnanti per le forze dell'ordine".
Salvini, 'sul bando tipo per le concessioni balneari vorrei uscire entro fine mese'
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