Salvini, se uno stupra o uccide gli voglio revocare la cittadinanza

ROMA, 19 MAG - "Noi siamo uno dei paesi che concedono più cittadinanze in assoluto, ce la giochiamo con la Spagna. Una gran parte se la stramerita, ma una piccola parte di cittadini non si meritano la fiducia e i soldi che gli italiani gli hanno dato con i permessi di soggiorno e le cittadinanze. In presenza di gravi reati, stupri,omicidi, rapine a mano armata, atti terroristici, la revoca di questo patto di fiducia mi sembra assolutamente necessaria". Lo dice Matteo Salvini a Rtl 102.5, tornando sui fatti di Modena. Alla lettura dei giornali "il problema non è l'attentatore che ha rischiato una strage ma Salvini, lascio a questi giornalisti la loro ideologia che li acceca, ma il problema della mancata integrazione delle seconde generazioni esiste. Ieri un nordafricano è salSto arrivandito in treno con una mannaia!. E' tutto disdagio psichico? Occorre porre un rimedio", aggiunge. "La legge c'è già solo per gravi reati terroristici. Ma la domanda che io faccio ai miei colleghi di maggioranza e alle opposizioni,ai giornalisti di sinistra che impazzano sui talk show, è: se io concedo un permesso di soggiorno o una cittadinanza a qualcuno che stupra, uccide e spaccia ho diritto di rimettere in discussione l'atto di fiducia, il patto che ho sancito, o no?", conclude.