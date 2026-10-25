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Salvini, se confermato segretario dirò in Cdm stop soldi all'Ucraina

MILANO, 25 OTT - "Questo congresso, se mi risceglierete come segretario, mi darà il mandato di andare in Consiglio dei ministri a portare la posizione chiara della Lega: non possiamo continuare a mandare soldi all'Ucraina": così il vicepremier Matteo Salvini al congresso della Lega. Salvini ha poi chiesto alla platea di delegati: "Alzi la mano chi ritiene che io abbia questo mandato".

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