MILANO, 12 OTT - "Il congresso della Lega è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo. Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica per condividere onori e oneri, sicuramente aggiorneremo anche il simbolo perché il mondo cambia": così il leader della Lega Matteo Salvini dopo il consiglio federale del Carroccio a Milano. "Siamo orgogliosi delle nostre radici, del nostro passato ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro" ha aggiunto.
Salvini, ci un sarà segreteria politica e aggiorneremo il simbolo della Lega
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