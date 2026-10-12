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Salvini, ci un sarà segreteria politica e aggiorneremo il simbolo della Lega

MILANO, 12 OTT - "Il congresso della Lega è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo. Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica per condividere onori e oneri, sicuramente aggiorneremo anche il simbolo perché il mondo cambia": così il leader della Lega Matteo Salvini dopo il consiglio federale del Carroccio a Milano. "Siamo orgogliosi delle nostre radici, del nostro passato ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro" ha aggiunto.

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