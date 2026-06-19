ROMA, 19 GIU - "Chi attacca Giorgia, attacca tutti noi". Lo scrive in un post su Instagram il leader della Lega Matteo Salvini commentando il recente attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nello stesso post, il vicepremier pubblica una foto che lo ritrae insieme alla premier.
Salvini, chi attacca Giorgia attacca tutti noi
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