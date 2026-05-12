Salvini, '1.300 cantieri sulla rete ferroviaria, invito alla pazienza'

ROMA, 12 MAG - "Noi oggi abbiamo 1.300 cantieri aperti sulla rete ferroviaria italiana. Il che vuol dire che inevitabilmente ci possono essere degli inconvenienti, dei ritardi dei problemi per cui ci scusiamo, l'alternativa sarebbe chiudere la metà di questi cantieri e far finta di niente, lasciando a chi verrà dopo, una rete assolutamente cadente e decadente". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, alla conferenza stampa di presentazione dello studio di fattibilità delle alternative progettuali della nuova stazione Frosinone Av-MedioLatium, invitando quindi i passeggeri "alla pazienza".