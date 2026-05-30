Salvati altri quattro uomini intrappolati in una grotta in Laos

VIENTIANE, 30 MAG - Altri quattro uomini, intrappolati da 10 giorni in una grotta semisommersa in Laos, sono stati liberati, hanno riferito i soccorritori, dopo che uno di loro era stato portato in superficie ieri. Due risultano ancora dispersi. "Altre quattro persone sono fuori", ha dichiarato Lee Kian Lie, un sommozzatore malese, all'Afp tramite Messenger. La pagina Facebook Thailand Rescue Diver ha pubblicato un post in cui si affermava che "in totale cinque persone sono state liberate, due risultano ancora disperse".