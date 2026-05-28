Saluto romano in Comune, condanna definitiva per ex consigliere a Verona

VERONA, 28 MAG - È definitiva la condanna dell'ex consigliere comunale della Lega di Verona Andrea Bacciga, attualmente in Futuro nazionale dopo un passaggio per Fratelli d'Italia, che fece il saluto romano in Consiglio contro un gruppo di donne militanti di 'Non una di meno' a luglio 2018. Il ricorso in Cassazione proposto dalla difesa di Bacciga è stato definitivamente rigettato dalla Corte che ha accolto le tesi dell'avvocato Emilio Ricci che ha assistito l'Anpi. Lo rende noto la stessa associazione dei partigiani. L'udienza si è svolta ieri innanzi alla I sezione della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di condanna emessa a ottobre dalla Corte d'Appello di Venezia. Bacciga, avvocato penalista, è stato condannato in via definitiva a sei mesi (pena sospesa) e trasmissione al Consiglio disciplina dell'Ordine degli avvocati distrettualmente competente, oltre che a risarcire il danno patito dalle parti civili Aned, Anpi e tre attiviste del movimento 'Non una di meno'. Il risarcimento del danno è di 800 euro per ciascuna parte civile di 'Non una di meno' e di 5.000 euro per le altre due associazioni. A carico di Bacciga anche le spese legali sostenute per una somma complessiva di 8.962,94 euro. La motivazione riservata sarà depositata entro 90 giorni. "Come Anpi non possiamo che accogliere con soddisfazione la sentenza", commenta l'associazione.