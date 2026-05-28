Sala, 'vicino a lavoratori dell'Urbanistica, fanno una vita infernale'

MILANO, 28 MAG - Questa mattina in Piazza della Scala, davanti alla sede del Comune di Milano, si sono radunati i lavoratori della direzione urbanistica del Comune per chiedere una maggiore stabilità in questo momento difficile per le inchieste. "Io sono più che vicino a loro - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala a margine della intitolazione di una passeggiata a Leo Valiani -. Cercheremo di fare tutto il possibile, è chiaro che sono un paio d'anni che stanno facendo una vita infernale". "È molto difficile far capire ai cittadini cosa vuol dire oggi firmare degli atti, prendersi delle responsabilità, con il rischio di avere un avviso di garanzia quando si fa tutto in buona fede - ha proseguito -. Per cui, cercheremo di fare il possibile per stare loro ancora più vicino, però certamente questa è una fase storica per cui certi lavori in comune sono lavori che uno fa perché ha bisogno dello stipendio, perché è legato al comune, perché è da tanti anni qua, ma se potesse decidere magari non li vorrebbe fare". "Tanto è vero che tempo addietro avevo avuto una lettera di tanti di loro che chiedevano un trasferimento", ha concluso.