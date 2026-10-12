CITTÀ DEL VATICANO, 12 OTT - Il nodulo al polmone riscontrato al Papa "è emerso durante controlli di routine". Lo precisa la sala stampa vaticana rispondendo alle domande dei giornalisti. Il problema sarebbe dunque emerso da un check-up regolare, fa intendere la sala stampa, e non da un motivo immediato, un sintomo, che richiedesse un'indagine, come potrebbe essere una infiammazione o una infezione.
Sala stampa vaticana, 'nodulo del Papa emerso da controlli di routine'
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