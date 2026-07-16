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Sabato salgono a 19 le città col bollino rosso per il caldo

ROMA, 16 LUG - Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore: saranno 16 domani ma sabato 19 luglio le città in rosso per l'emergenza caldo saliranno a 19. Domani le città più calde saranno Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo. Sabato si aggiungeranno alla lista anche Ancona, Civitavecchia e Catania.

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