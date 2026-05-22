Rutte, 'disimpegno Usa graduale, sulle cifre decisione è degli Usa'

BRUXELLES, 22 MAG - "Gli Stati Uniti devono anche occuparsi del Medio Oriente, del Pacifico e dei nostri interessi qui in Europa. Nel tempo vedremo un graduale e strutturato spostamento degli Stati Uniti verso queste altre aree del mondo, tutte strettamente interconnesse. Non posso fornire cifre precise, perché si tratta in definitiva di una decisione Usa". Lo afferma il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, a Helsingborg, Svezia, rispondendo a chi gli chiede del numero di truppe che saranno ritirate dagli Usa in Italia.