Russia insieme a Israele nella lista nera Onu degli stupri di guerra

(ANSA-AFP) - NEW YORK, 28 MAG - Le forze di sicurezza israeliane e russe sono state aggiunte alla lista nera dell'Onu per la violenza sessuale nei conflitti, in particolare in relazione alle accuse dei prigionieri, secondo un rapporto annuale visionato dall'Afp. Lo scorso agosto, il segretario generale António Guterres aveva messo in guardia Israele e Russia contro una possibile inclusione, ma "le Nazioni Unite hanno continuato a registrare episodi e manifestazioni di violenza sessuale" nel contesto della guerra in Ucraina e nei territori palestinesi occupati, secondo il suo nuovo rapporto, che sarà inviato a breve ai membri del Consiglio di sicurezza. (ANSA-AFP).