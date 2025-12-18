Ruota panoramica in zona pedonale, polemiche a Palermo

PALERMO, 18 DIC - Fa discutere il posizionamento di un'enorme ruota panoramica, che arriva ad un altezza pari al nono piano dei palazzi adiacenti, in piazza Camilleri nella zona pedonale di via Emerico Amari a Palermo di fronte al porto. Dopo l'avviso per la concessione temporanea del suolo pubblico per lo svolgimento di eventi e manifestazioni per il periodo natalizio , tra l'1 dicembre e il 10 gennaio, il Comune ha autorizzato il posizionamento di una giostra con mini seggiolini, di una giostrina per bambini e una baracca per tiro ad aria compressa, per una superfice complessiva di 110 metri quadrati, più la ruota. Oltre a queste installazioni vi sono delle casette di legno fissato al suolo con dei perni per ospitare il mercatino natalizio che occupano 310 metri quadrati. La ruota, che impegna un'area di 238 metri quadrati, però scatena le polemiche dei residenti che la considerano invasiva e pericolosa e che permetterebbe a chi fa il giro panoramico anche di guardare dentro le case attraverso le finestre dei palazzi. La soprintendenza per i Beni culturali di Palermo, il cui parere non è vincolante, aveva scritto al Comune che 'l'area prescelta per installare la ruota e la giostra ad albero di Natale, non è idonea perchè la piazza costituisce la nuova porta di accesso alla città per i flussi turistici provenienti dalle crociere e dagli altri collegamenti marittimi e tale installazione determinerebbe un ostacolo visivo coltre che fisico". La soprintendenza manifesta "dissenso ad installazioni di questo tipo anche se temporanee, poichè alterano in modo significativo il profilo urbano snaturandone l'identità visiva". Giuliano Forzinetti, assessore comunale alle attività produttive dice: "Quest'anno abbiamo fatto un bando per animare il centro di Palermo diversificando le proposte. Un esperimento per realizzare momenti di aggregazione in diverse aree del capoluogo. Via Amari, via Magliocco, davanti al Politeama e a piazzale Ungheria. Sono stati assegnati gli spazi per realizzare mercatini di Natale e anche la ruota panoramica. Un esperimento che potrà essere modificato il prossimo anno. Questo ci consentirà di constatare eventuali criticità e apportare le modifiche per riproporre il progetto il prossimo anno".