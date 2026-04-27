Rubio, 'se Iran pensa di tenere controllo di Hormuz, non significa riaprirlo'

ROMA, 27 APR - Il segretario di Stato Marco Rubio ha affermato a Fox che la posizione dell'Iran sullo Stretto di Hormuz non soddisfa le richieste degli Stati Uniti. "Se ciò che intendono per aprire gli stretti è 'sì, gli stretti sono aperti a condizione che vi coordiniate con l'Iran, otteniate il nostro permesso o vi faremo saltare in aria e ci pagherete', questo non significa aprire gli stretti", ha detto Rubio in un'intervista. "Non possono normalizzare - né possiamo tollerare che cerchino di normalizzare - un sistema in cui gli iraniani decidono chi può usare una via navigabile internazionale e quanto bisogna pagare per usarla", ha affermato.