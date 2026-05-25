Rubio, 'o troviamo buon accordo con l'Iran o dovremo trovare altra soluzione'

NEW DELHI, 25 MAG - "O raggiungeremo un buon accordo, oppure dovremo trovare un'altra soluzione. Preferiremmo raggiungere un buon accordo": lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, riferendosi alla possibilità di un accordo tra Usa e Iran per mettere fine alla guerra in Medio Oriente, stando a quanto riportato da alcuni media, tra cui Al Jazeera e la tv indiana Ndtv.