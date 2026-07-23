ROMA, 23 LUG - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha spiegato che la politica del presidente Donald Trump nei confronti dell'Iran è "testa per occhio", dopo che il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha definito la dottrina di difesa di Teheran è quella di "occhio per occhio". Lo scrive la Cnn.
Rubio, 'Iran minaccia occhio per occhio? Per Trump è testa per occhio'
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