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Rubio, 'Iran minaccia occhio per occhio? Per Trump è testa per occhio'

ROMA, 23 LUG - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha spiegato che la politica del presidente Donald Trump nei confronti dell'Iran è "testa per occhio", dopo che il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha definito la dottrina di difesa di Teheran è quella di "occhio per occhio". Lo scrive la Cnn.

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