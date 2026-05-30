Rubata nel Trevigiano una statua dedicata ai caduti dei lager nazisti

MONTEBELLUNA, 30 MAG - Una statua in bronzo dedicata alle vittime dei lager nazisti è stata rimossa dal sito in cui si trovava, a Montebelluna (Treviso), e sottratta da ignoti che hanno lasciato sul posto un seghetto e un piede di porco. Il fatto, di cui si è accorto un cittadino, risale ad alcune notti fa. Assieme alla scultura sono sparite alcune colombe decorative appartenenti al complesso. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri e alla polizia locale. Le immagini di una vicina videocamera di sorveglianza potranno forse fornire qualche indizio, anche se quella puntata sull'area interessata dal furto è risultata essere stata spostata dalla posizione originaria. Per il sindaco, Adalberto Bordin, "ci troviamo di fronte a un atto criminoso inaccettabile sia nella forma che nella sostanza. Un'azione incomprensibile e inaccettabile che oltre a riguardare un bene pubblico - ha aggiunto - colpisce un simbolo che custodisce il ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia dell'umanità". Tra le ipotesi non si esclude tuttavia quella di un'azione di ladri interessati al valore del metallo e dunque indifferenti rispetto al valore simbolico del monumento.