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Romeo, se La Russa sceglie su Milano, alla Lega la Regione Lombardia

MILANO, 20 LUG - "Il presidente Ignazio La Russa organizza pranzi per scegliere il candidato sindaco di Milano e individua Maurizio Lupi, vorrà dire che noi organizzeremo delle cene per scegliere il candidato per la presidenza della Regione Lombardia che sarà sicuramente della Lega": così il segretario della Lega lombarda, il senatore Massimiliano Romeo, interpellato dall'ANSA sul pranzo organizzato oggi dal presidente Ignazio La Russa con alcuni dei possibili candidati sindaci per Milano.

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