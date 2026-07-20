MILANO, 20 LUG - "Il presidente Ignazio La Russa organizza pranzi per scegliere il candidato sindaco di Milano e individua Maurizio Lupi, vorrà dire che noi organizzeremo delle cene per scegliere il candidato per la presidenza della Regione Lombardia che sarà sicuramente della Lega": così il segretario della Lega lombarda, il senatore Massimiliano Romeo, interpellato dall'ANSA sul pranzo organizzato oggi dal presidente Ignazio La Russa con alcuni dei possibili candidati sindaci per Milano.
Romeo, se La Russa sceglie su Milano, alla Lega la Regione Lombardia
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