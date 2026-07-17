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Roggero deve presentarsi in carcere a Bollate alle 16.30

TORINO, 17 LUG - Deve presentarsi nel carcere di Bollate, nel Milanese, alle 16.30 Mario Roggero, secondo l'ordine di carcerazione della Procura di Asti. Lo ha confermato il suo avvocato Stefano Marcolini, all'ANSA. Il gioielliere di Grinzane Cavour è stato condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo.

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