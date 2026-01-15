'Rodríguez non va da Trump per passaporto scaduto', scherza il fratello

CARACAS, 15 GEN - La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, non si recherà negli Stati Uniti per incontrare Donald Trump perché "ha il passaporto scaduto", ha scherzato suo fratello Jorge Rodríguez, che è anche presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana. La sostituta di Nicolás Maduro rischia sanzioni da parte degli Usa e dell'Unione europea per azioni contro la democrazia e lo stato di diritto, violazioni dei diritti umani e repressione della società civile e dell'opposizione nel Paese. Venne sanzionata dal governo americano nel 2018, quando il Dipartimento del Tesoro impose misure simili anche a suo fratello Jorge Rodríguez e al ministro della Difesa, Vladimir Padrino. Rodríguez ieri non ha risposto alle domande dei giornalisti su un possibile viaggio nella vicina Colombia e magari anche a Washington per incontrare Trump di persona. Si è solo limitata a salutare con la mano prima di voltarsi e andarsene, ma suo fratello Jorge Rodríguez ha ironizzato: "Il suo passaporto è scaduto". Lei e Trump ieri hanno parlato al telefono in un colloquio definito da Rodríguez "lungo, produttivo e cortese", mentre il tycoon ha detto a sua volta che è stata "un'ottima conversazione" con una "persona fantastica".