Rodriguez, i venezuelani benvenuti a casa dopo l'amnistia

CARACAS, 23 FEB - La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha assicurato che i venezuelani che avevano lasciato il paese saranno "benvenuti" ed "accolti a braccia aperte" se decideranno di fare ritorno, grazie alla nuova legge di amnistia approvata all'unanimità dal Parlamento giovedì scorso. Rodríguez ha sottolineato sulla televisione di Stato Vtv che il Venezuela si prepara a "un processo di guarigione dall'odio" e che le porte del paese saranno aperte non solo ai cittadini già detenuti ma anche agli espatriati che intendono rientrare. Secondo il presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, fratello della presidente ad interim, sono già oltre 1.500 le richieste di amnistia presentate da persone detenute, con centinaia di liberazioni in corso. La legge esclude persone coinvolte in gravi reati e non è automatica: chi desidera beneficiarne deve infatti presentare richiesta ai tribunali competenti del Venezuela.

