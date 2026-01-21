Rodriguez, 'affronterò i colloqui con gli Usa senza paura'

CARACAS, 21 GEN - La presidente ad interim venezuelana Delcy Rodríguez ha annunciato che intende affrontare il dialogo con gli Stati Uniti "senza paura", dopo che un alto funzionario statunitense ha annunciato che si recherà presto a Washington. "Siamo in una fase di dialogo, di collaborazione con gli Stati Uniti, senza alcuna paura, per affrontare le nostre divergenze e difficoltà... e per risolverle attraverso la diplomazia", ;;ha affermato Rodríguez, che ricopre l'incarico di presidente dopo la destituzione militare del leader Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti.