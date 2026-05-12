Rod Stewart a re Carlo, 'negli Usa ha messo il piccolo furfante al suo posto'

LONDRA, 12 MAG - "Negli Usa lei è stato magnifico, Maestà, ha messo quel piccolo furfante al suo posto". Sono le parole con cui Rod Stewart si è rivolto direttamente a re Carlo III durante una cerimonia, riferendosi alla recente visita di Stato del sovrano oltre oceano. La battuta, intercettata in un video nel corso di un ricevimento a Londra, spopola in queste ore sul web e sui media britannici, che non sembrano avere dubbi sul destinatario dell'epiteto "little ratbag" sibilato con un mezzo sorriso dalla leggendaria rockstar britannica: anche se sir Rod - nella registrazione - evita di fare il nome del presidente Donald Trump (o di chiunque altro). Le sue parole vengono comunque accolte da una sommessa risata di re Carlo, mentre accanto a Stewart il suo amico Ronnie Wood, chitarrista dei Rolling Stones, pure presente all'evento, si lascia sfuggire una smorfia ironica.