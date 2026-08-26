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Robot umanoide cinese corre i 100 metri in 8,86 secondi

PECHINO, 26 AGO - Il robot umanoide cinese Tiangong Ultra ha corso i 100 metri in 8,86 secondi, stabilendo un nuovo record nella seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, in corso a Pechino. Lo riferisce Ccctv, secondo cui il risultato è stato ottenuto ieri sera nella semifinale della categoria dei robot di grandi dimensioni. Il precedente record della competizione era di 9,39 secondi, stabilito da un altro robot. Tiangong Ultra ha poi fatto segnare 9,34 e 9,32 secondi nelle fasi precedenti, prima di fermare il cronometro a 8,86 secondi, oltre sette decimi sotto il record mondiale umano di 9,58 secondi stabilito da Usain Bolt. Secondo Cctv, i Giochi stanno diventando anche una vetrina per l'evoluzione dell'industria cinese dei robot umanoidi. L'edizione di quest'anno ha ampliato il numero e la difficoltà delle prove, includendo competizioni che mettono alla prova equilibrio, controllo, forza e capacità di operare in scenari più vicini alle applicazioni reali.

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