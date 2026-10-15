WASHINGTON, 15 OTT - Rivelati i nomi dei principali donatori del salone delle feste di Donald Trump. Si tratta di una lista di cui il Washington Post ha preso visione nel quale figurano contributori finora rimasti nell'ombra, che hanno beneficiato di decisioni normative, contratti governativi e, in un caso, della grazia concessa a un loro familiare. Secondo il documento, i colossi tecnologici Nvidia e Apple hanno versato 25 milioni di dollari ciascuno, la cifra più alta registrata. La stessa somma è stata donata dalla famiglia Adelson, una delle dinastie di finanziatori più importanti del partito repubblicano, e dal miliardario Charles Ergen, co-fondatore e presidente della società di telecomunicazioni Dish Network. Nell'elenco non compare il nome di Trump, nonostante il presidente abbia dichiarato di aver contribuito personalmente al finanziamento dell'opera. "È pagato al cento per cento da me e da alcuni miei amici", disse l'anno scorso, pochi giorni dopo l'avvio dei lavori di demolizione della East Wing. Lo scorso ottobre, la Casa Bianca aveva reso noti i nomi di 37 tra persone, aziende e fondazioni che avevano effettuato donazioni, senza però specificare l'entità dei singoli contributi.
'Rivelati i nomi dei donatori della ballroom di Trump, ci sono Apple e Nvidia'
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