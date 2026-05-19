Rissa tra detenuti a Sant'Angelo dei Lombardi, due feriti

AVELLINO, 19 MAG - Due detenuti nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, sono rimasti feriti nel corso di una rissa scoppiata nella Casa circondariale. Lo rendono noto le sigle sindacali Sappe, Sinappe, Uil-Fp e Uspp. Per le ferite riportate, i due detenuti, di nazionalità straniera, e di recente trasferiti nel carcere irpino, hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale "Moscati" di Avellino. L'ordine è stato ristabilito grazie all'intervento degli agenti in servizio. Particolarmente complicate le operazioni di trasferimento in sicurezza in ospedale dei due detenuti a causa della scarsità di organico della Polizia penitenziaria. Le organizzazioni sindacali esprimono "forte preoccupazione per il clima di tensione all'interno dell'istituto" e ribadiscono la richiesta all'amministrazione penitenziaria di "intervenire sulle criticità strutturali e sul sovraffollamento per garantire condizioni di lavoro in sicurezza per tutelare chi lavora ogni giorno in prima linea". Gli stessi sindacati non escludono di proclamare lo stato di agitazione.